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Мешканець Харкова вкрав з військової частини гранати, автомат та набої: правоохоронці з’ясовують обставини

Мешканець Харкова вкрав з військової частини гранати, автомат та набої: правоохоронці з’ясовують обставини

В перший день вторгнення рф в Україну чоловік, незаконно перебуваючи на території військової частини у Київському районі Харкова, безпідставно заволодів зброєю та бойовими припасами. Харків’янин викрав 3 гранати РГО, 2 автомати АК-74 та 960 набоїв. Після цього він виніс вказані речі та заховав їх неподалік військової частини.

22 березня чоловік повернувся до схованки та забрав раніше викрадену зброю і боєприпаси. Під час переміщення його було затримано бійцями ЗСУ та працівникам Національної поліції України на одній з вулиць Харкова.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 40-річному харків’янину за фактом незаконного носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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