На кордоні з Польщею затримано харків’янина з фальшивими документами

На Львівщині четверо українців з фальшивими документами намагалися перетнути кордон із Польщею: на пункті пропуску «Краковець-Корчова» військовослужбовці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби затримали з фальшивими документами чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон України з Польщею.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Усі затримані – громадяни України призовного віку. Трьох із них мешканці Чернігівської області, а четвертий – житель Харківщини.

Чоловіки намагалися перетнути державний кордон України з Польщею, пред’явивши документи, які мали ознаки підроблення. Речові докази, виявлені правоохоронцями у чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Польщі.

Як встановили правоохоронці, підроблені документи українцям передав 30-річний мешканець Волинської області, а до їхнього виготовлення причетний львів’янин віком 21 рік.

За цю «послугу» кожен з чоловіків передав зловмисникам 4 тисячі доларів (117 тисяч гривень).

Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили у чоловіків бланки документів, оргтехніку, за допомогою якої вони їх виготовляли, гроші, вторговані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

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