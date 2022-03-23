В харківському «Центрі реабілітації рукокрилих» почали випускати кажанів

Традиційна весняна процедура – працівники харківського «Центра реабілітації рукокрилих» починають випускати врятованих протягом зими кажанів. Протягом тижня кожного вечора на волю відправляється чергова партія тварин, повідомляють в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

«Через обмеження на пересування ми робимо це у нашому місті, недалеко від річок. Добре відомий факт, що кажани використовують річки як орієнтовний сигнал під час міграції. Звичайно, вони легко знайдуть дорогу до найближчих лісів.

Проте ніхто з живої істоти не в безпеці зараз у цій частині України.

Але для наших кажанів це найкращий варіант: літати та жити.»

Агентство Телевидения Новости