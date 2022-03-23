В Україні створили єдиний доказовий ресурс, де фіксуватимуть військові злочини рф
Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів росії проти цивільного населення, фіксуйте та надсилайте докази на єдиний ресурс warcrimes.gov.ua.
На сайті платформи є покрокова інструкція для тих, хто передає свідчення про злочини російської федерації. Дотримуючись її, кожен зможе зробити великий вклад у нашу спільну перемогу на юридичному фронті.
Усю зібрану інформацію використає Офіс Генерального прокурора в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та українських судах, а також під час потенційних спеціальних міжнародних трибуналів.
Тому дуже важливо зібрати і оформити отриману від вас інформацію відповідально і згідно з міжнародно визнаними стандартами. Ці докази також будуть використані Міністерством закордонних справ у Міжнародному суді ООН, Міністерством юстиції в Європейському суді з прав людини.