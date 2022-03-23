Білоруські військові готові заочно здаватися в полон – зв’язуються з ВСУ

Свідомі білоруські військові вже почали зв’язуватися з українською владою, висловлюючи прохання – взяти їх у полон, якщо Білорусь офіційно вступить у війну з Україною. Про це пише портал “Коментарі” з посиланням на слова прес-офіцера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Незважаючи на те, що білоруська влада практично щодня заявляє, що Білорусь не вводитиме свої війська в Україну, західна та українська розвідки разом сигналізують високу ймовірність, що білоруські війська таки вторгнуться в Україну. Розуміють це, мабуть, і самі білоруські військові. Тому вже зараз деякі з них уже зараз намагаються вийти на українську владу з проханням – взяти їх у полон у разі, якщо все ж таки буде віддано наказ іти в наступ. Володимира Фітьо зазначив, що ВСУ сьогодні готові до будь-якого ходу подій та ворожих військ на території України точно нічого робити. Ворог та окупант буде розбитий. Білоруські військові, котрі за цей час уже розуміють, що насправді відбувається на території України, це розуміють. Тому вже є прецеденти, що білоруські військові намагалися зв’язатися з представниками української влади з проханням – взяти їх у полон, у разі, якщо все ж таки відбудеться наступ білоруських військових. Зазначимо, канал CNN в одній з недавніх публікацій назвав ймовірність приєднання Білорусі до війни в Україні на російській стороні дуже високою.

Агентство Телевидения Новости