Знищено 60% особового складу і військової техніки на ізюмському напрямку

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Військові уточнюють, що на Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів

Напередодні повідомлялось, що ЗСУ 21 березня у боях на околиці Ізюма, окупанти покинули справну техніку. Перед цим там розбили групу, яка наводила пантоний міст – разом з підрозділов загинув підполковник. Перед цим загинув підрозділ курсантів РФ, яких також бросили в бій

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