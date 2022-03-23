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Харківські рятувальники не зупиняють пошукові роботи

Харківські рятувальники не зупиняють пошукові роботи

Наразі проводяться пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова.

До робіт з розчищення завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель залучені рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Також, рятувальники виїжджають на гасіння пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Сьогодні було здійснено близько 10 таких виїздів.

Агентство Телевидения Новости

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