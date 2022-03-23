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Росія підготувала чергову порцію провокацій

Росія підготувала чергову порцію провокацій

Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників. Про це повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов

Не вірте брехні окупантів, довіряйте лише офіційній інформації.

Збройні Сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

Ми захищаємо лише своє, лише на своїй землі!

Агентство Телевидения Новости

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