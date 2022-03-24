Знищено флагман флоту РФ

Військово-морські сили України повідомляють, що у Бердянську, де в порту була сильна пожежа, знищено російський десантний корабель “Орськ”.

“Великий десантний корабель Чорноморського флоту “Орск” – перший бойовий корабель Росії, що зайшов у порт Бердянська, і зайшов він сюди не просто так, а за своїм прямим призначенням – доставив техніку”, – повідмляв у понеділок пропагандиский телеканал рф “Звезда”

Згідно з відеокадрами, з БДК один за одним за допомогою портових кранів дістають бронетранспортери, які відразу вишиковуються в колону і висуваються до місць дислокації російських військ.

“Переоцінити можливості використання цього порту важко. Тепер південний фланг проведення спеціальної операції у будь-який момент може отримати все необхідне, включаючи техніку та боєприпаси.”, – бахвалились пропагандисти “Звєзди”

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