Майжен півсотні адрес, куди потрапили не спрацьовані снаряди. Дані ДСНС за добу

За добу з 23 по 24 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.Співробітники Харківського, Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Також протягом доби рятувальники виїздили на гасіння 8 пожеж пов’язаних з горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах.Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Було відпрацьовано 45 адрес у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости