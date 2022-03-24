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З кожним тижнем війни ризик повалення путіна спецслужбами росії зростає – The Times

З кожним тижнем війни ризик повалення путіна спецслужбами росії зростає – The Times

Ризик державного перевороту з боку федеральної служби безпеки росії проти президента володимира путіна зростає з кожним тижнем, доки триває війна в Україні.

Про це повідомляє видання The Times із посиланням на інформатора у російських спецслужбах.

Інформатор стверджує, що після невдалого вторгнення росії в Україну служби безпеки «охопили хаос і невдоволення, а становище путіна на чолі кремля стає дедалі нестабільнішим».

У бесіді з виданням правозахисник Володимир Осєчкін, якого розшукують за викриття жорстокого поводження у російських в’язницях, поділився інформацією від джерела із ФСБ,

«За 20 років путін створив стабільність у росії. Офіцери ФСБ, міліціонери, держпрокуратура – люди всередині системи – змогли жити нормально. Але тепер це все пройшло. Вони визнають, що ця війна є катастрофою для економіки, для людства. Вони не хочуть повертатися до Радянського Союзу. З кожним тижнем і кожним місяцем, доки триває ця війна, зростає ймовірність бунту з боку спецслужб», – розповів Осєчкін.

The Times також пише, що путін звинувачує ФСБ «у провалі спроби росії повалити уряд у Києві».

Агентство Телевидения Новости

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