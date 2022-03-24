Російська касетна бомба впала на Харківське кладовище жертв тоталітаризму
Росіяни забороненими касетними боєприпасами обстріляли Харківське кладовище жертв тоталітаризму, яке було створено за ініціативою Федерації катинських сімей. На цвинтарі поховані офіцери Війська Польського та мирні польські жителі, вбиті в 1940 році НКВС. Загалом там поховано 4302 офіцери Війська Польського та цівільні поляки, вбиті НКВС в 1940 році, а також близько 2000 українців, росіян та євреїв, убитих протягом 1937–1938 років.
Польський Військовий Цвинтар у Харкові — одне з чотирьох катинських кладовищ, створених у 2000 році за фінансування польської держави. Інші розташовані в: Катині (Росія), Медному (Росія) та Биківні під Києвом (Україна).
Катинські кладовища створено з ініціативи Федерації Катинських родин та Асоціації «Поліцейська родина 1939», які 28 червня 1997 р. спільно з представниками Незалежного історичного комітету з розслідування катинського злочину, Польського фонду «Катинь» , Катинського інституту у Кракові, Фонду полеглих і вбитих на Сході прийняли постанову про будівництво кладовищ у місцях, де були поховані тіла польських громадян – жертв Катинської розправи.