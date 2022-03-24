В Росії зник не тільки Шойгу, а ФСБ і ГРУ з’ясовують стосунки – Данілов

Зараз в російській армії відбувається заміна керівництва, пише Дзеркало тиждня.

У Росії перестали виходити на зв’язок не тільки міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу, а й низка інших військових керівників та генералів, заявив в ефірі телемарафону “UAразом” секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

“Там відбуваються певні процеси, те, що відбувається сьогодні — знищення РФ, які зробив їхній президент. Не тільки Шойгу немає, там і багатьох інших немає генералів, які не виходять на зв’язок”

Данілов зазначив, що в російській армії зараз іде активна заміна керівництва, щоб після перегрупування з новими силами відновити наступ на Україну, а також військові структури з’ясовуються між собою, хто “зробив таку підставу” та не надав повну інформацію про готовність України до війни.

“ФСБ “тикає пальцем”, що це військові не спрацювали, військові кажуть, що це не спрацювали інші структури. Ми мали інформацію від певних співробітників ФСБ РФ, коли була складна ситуація, тому що в них була задача знищити нашого президента”, – додав він.

Зазначимо, що міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу та начальник Генштабу окупантів Валєрій Гєрасімов не з’являлися у російському інформаційному просторі та на публічних заходах уже близько двох тижнів.

Від самого початку плани Росії, яка планувала швидку війну в Україні із захопленням Києва та Одеси максимум через три дні після вторгнення, зазнала краху. За уже 28 днів російської війни загарбники втратили понад 15 тисяч особового складу, техніку та ресурси на мільярди доларів США.

Агентство Телевидения Новости