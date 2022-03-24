Ірпінь майже повністю контролюється ЗСУ, – мер міста

Ірпінь Київської області майже повністю контролюється Збройними Силами України Ірпінь Київської області майже повністю контролюється Збройними Силами України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ірпені Олександр Маркушин. За його словами, близько 80% території населеного пункту на сьогоднішній день контролюють українські війська та територіальна оборона. Окупанти не змогли захопити місто, проте продовжують його обстрілювати, випускаючи ракети із систем залпового вогню. Маркушин сказав, що в Ірпені також знаходиться багато диверсійних груп та мародерів.

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