Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 96

Ірпінь майже повністю контролюється ЗСУ, – мер міста

Ірпінь майже повністю контролюється ЗСУ, – мер міста

Ірпінь Київської області майже повністю контролюється Збройними Силами України Ірпінь Київської області майже повністю контролюється Збройними Силами України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ірпені Олександр Маркушин. За його словами, близько 80% території населеного пункту на сьогоднішній день контролюють українські війська та територіальна оборона. Окупанти не змогли захопити місто, проте продовжують його обстрілювати, випускаючи ракети із систем залпового вогню. Маркушин сказав, що в Ірпені також знаходиться багато диверсійних груп та мародерів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 