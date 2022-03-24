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Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, – Пентагон

Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, – Пентагон

Так вважають у Міністерстві оборони США, повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, ABC News.

“Ми все ще оцінюємо, що у них є переважна більшість накопичених ракет “земля-повітря” і крилатих ракет”, зазначив він.

Російські військові витратили вже велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні.

Американський чиновник зазначив, що “у них ще залишилося дуже багато”.

Російські війська “найменше використовують крилаті ракети з запуском із повітря”, вони все ще мають “понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення”, наголосив посадовець.

“Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності”, додав чиновник з оборони.

Агентство Телевидения Новости

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