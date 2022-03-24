Сегодня 12:33
Просмотров: 144
Порушникам ПДР та комендантської години на блок-постах виписують повістки у військомат
Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію: на час війни на блок-постах порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз – повістку у військомат.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
«Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.
Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу! Перші переможці вже отримали свої призи», написав Олексій Білошицький в Facebook.
Загрузка...