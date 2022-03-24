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Порушникам ПДР та комендантської години на блок-постах виписують повістки у військомат

Порушникам ПДР та комендантської години на блок-постах виписують повістки у військомат

Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію: на час війни на блок-постах порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз – повістку у військомат.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу! Перші переможці вже отримали свої призи», написав Олексій Білошицький в Facebook.

Агентство Телевидения Новости

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