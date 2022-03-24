Ізюм залишається під контролем ЗСУ, – Олег Синєгубов

Голова харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про чергову провокацію від російських ЗМІ, яким нічого не залишається, як брехати про нібито «перемоги». Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів, пише Олег Синєгубов.

«Ізюм – українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста.

І навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед. Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої.

Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости