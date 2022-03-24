Ізюм: у підвалах зруйнованої багатоповерхівки можуть знаходитися близько 30 людей

Під час чергового обстрілу Ізюму в місті було зруйновано кілька багатоповерхівок. В одній з будівель на момент ворожої атаки в непристосованих під бомбосховища підвалах знаходилось багато людей, не менше 30, за повідомленням свідків. Про це повідомляє заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Під час удару (дивись відео) зруйновано всю конструкцію, в тому числі і міжповерхові плити які не витримали. Судячи з відео, вся ця сила рухнула на підвал в якому знаходились люди.

Спеціалісти ДСНС, за зверненням Ізюмського міського голови, оглянули місце трагедії і не виявили ознак життя, розбирання завалів неможливо за відсутності спецтехніки, відповідного особового складу та сполучення між районами міста. Ось такий опис справжньої трагедії, масштабів якої не було в Ізюмі навіть в 1942-1943 роках. Слова «військовий злочин», «геноцид» не відображають всієї глибини вселенської трагедії, яка відбувається в багатостраждальному, колись квітучому місті», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости