Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:00
Просмотров: 67

Ізюм: у підвалах зруйнованої багатоповерхівки можуть знаходитися близько 30 людей

Ізюм: у підвалах зруйнованої багатоповерхівки можуть знаходитися близько 30 людей

Під час чергового обстрілу Ізюму в місті було зруйновано кілька багатоповерхівок. В одній з будівель на момент ворожої атаки в непристосованих під бомбосховища підвалах знаходилось багато людей, не менше 30, за повідомленням свідків. Про це повідомляє заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Під час удару (дивись відео) зруйновано всю конструкцію, в тому числі і міжповерхові плити які не витримали. Судячи з відео, вся ця сила рухнула на підвал в якому знаходились люди.

Спеціалісти ДСНС, за зверненням Ізюмського міського голови, оглянули місце трагедії і не виявили ознак життя, розбирання завалів неможливо за відсутності спецтехніки, відповідного особового складу та сполучення між районами міста. Ось такий опис справжньої трагедії, масштабів якої не було в Ізюмі навіть в 1942-1943 роках. Слова «військовий злочин», «геноцид» не відображають всієї глибини вселенської трагедії, яка відбувається в багатостраждальному, колись квітучому місті», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 