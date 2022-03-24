Ситуація в Україні вирішиться у найближчі 15 днів, вважають в ЄС

Ситуація стосовно війни в Україні має вирішитися у найближчі 15 днів, вважає представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Про це повідомляє видавництво Mind.ua. ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні.

Жозеп Боррель звинуватив російське керівництво у небажанні проводити серйозні переговори щодо припинення вогню. Причина, на його думку, в тому, що військові переслідують в Україні певні цілі, яких поки що ніяк не можуть досягти.

«Наразі Росія не хоче сідати і вести жодні переговори», – сказав Боррель іспанській телекомпанії TVE. – Найімовірніше, РФ прагне відрізати Україні вихід до моря, отримавши сушу. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить позицію сили».

ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. «Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів», – заявив Борель.

Агентство Телевидения Новости