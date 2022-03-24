Підступність та жорстокість російської армії вже не дивують. Та останні декілька днів орда використовує заборонені фосфорні бомби. Які заборонені міжнародними конвенціями. Про це повідомляє Національна поліція. Зокрема, використання фосфорних бомб окупантамами зафіксовано у Рубежному та Попасній.

Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає і продовжує горіти.

Що робити при фосфорному бомбардуванні❓

❌Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.❌За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Або рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.❌Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою.❌У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу.

✅Обробіть рану содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди.✅На рану, яка утворилася від горіння фосфору, накладіть вологу пов’язку. Та змочуйте її содовим розчином.‼️Ні в якому разі не використовуйте вату та перекис водню! Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень викликає загоряння фосфору.

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати.

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму прийміть будь-який сорбент.

Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

Бережіть себе!

Агентство Телевидения Новости