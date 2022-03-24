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6 загиблих, 15 поранених: обстріл «Нової пошти» на Салтівці

6 загиблих, 15 поранених: обстріл «Нової пошти» на Салтівці

Стала відома кількість постраждалих на Салтівці, де снаряд попав в чергу за гуманітарною допомогою.

У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт «Нової пошти», біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 – поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється, повідомив голова Олег Сінєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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