РФ розстрілює в Україні запас ракет, що вже не може відновити

Окупаційні війська РФ з 24 лютого, за місяць війни з Україною, здійснили 1804 авіаційні удари.

Також, за даними міністерства оборони України, за місяць війни російські окупанти випустили 467 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування по українській території. Зокрема, йдеться про 175 балістичних ракет типу «Іскандер», 183 крилаті ракети «Калібр», 86 крилатих ракет класу Х та 23 балістичні ракети, випущених з тактичних комплексів «Точка У».

Раніше у Генштабі повідомили, що в Росії призупинили роботу підприємства концерну «Уралвагонзавод». Окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та техніки.

Також у Росії призупинилось виробництво авіаракет на підприємстві «Вимпєл» через відсутність комплектуючих. Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей.

Агентство Телевидения Новости