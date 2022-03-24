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Сегодня 16:06
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Зняти готівку можна в переходах метро.

Зняти готівку можна в переходах метро.

Відтепер готівку можна зняти у пунктах прийому комунальних платежів.

Нова послуга у ППП з’явилася, аби розширити доступ клієнтів до отримання готівкових коштів, повыдомлено на офіційній сторінки Мегабанку у фейсбуці.

Наразі у Харкові відновили роботу чотири таких пункти, які розташовані неподалік станцій метрополітену:«Південний Вокзал» (ППП №121), «Академіка Барабашова» (ППП №125), «Холодна Гора» (ППП №120),«Індустріальна» (ППП №77).

Також готівку, як і раніше, можна зняти у банкоматах

Агентство Телевидения Новости

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