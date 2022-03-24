Парламент спростив ЗНО, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування у 2022 році, а також скасував складання державної підсумкової атестації. Таке рішення депутати прийняли сьогодні.

Законопроект передбачає наступне:

Випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової атестації.• Вступ до закладів вищої освіти цього року відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Зазначається, що рішення про спрощення ЗНО у 2022 році є вимушеним, адже зараз немає можливості забезпечити належну підготовку всіх без виключення абітурієнтів до тестування, крім того, через загрозу обстрілів проведення ДПА та ЗНО наражає молодь на небезпеку.

«Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурєнтам чіткий план дій», – наголосила депутатка Юлія Гришина.

Агентство Телевидения Новости