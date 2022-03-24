За зйомку та перепост наших танків – тюрьма

На засіданні 24 березня Верховна Рада офіційно ухвалила закон про запровадження кримінальної відповідальності за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ.

З сьогоднішнього дня в Кримінальному кодексі України є стаття 114-2 – “Несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну в умовах військового чи надзвичайного стану”.

Тепер порушників закону каратимуть позбавленням волі.

Громадяни, які публікують фото та відео з українською військовою технікою, можуть сісти у в’язницю на строк від 3 до 12 років, залежно від тяжкості злочину.

Позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років передбачено за поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, в тому числі про її переміщення по території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі до Генштабу або Міністерства оборони або у офіційні джерела відповідних відомств країн-партнерів.

На строк від п’яти до 8 років можуть посадити за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань, по можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі до Генштабу ЗСУ в умовах військового чи надзвичайного стану.

Дії, передбачені ч. 1 і 2 ст. 114-2, скоєні за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів або з метою надання такої інформації державі-агресору або незаконному збройному формуванню, караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ неодноразово просив користувачів не поширювати в пабликах інформацію та аматорські зйомки про переміщення війск ЗСУ, адже це дозволяє ворогу отримувати інформацію та упішно наносити удари по українських позиціях.

Агентство Телевидения Новости