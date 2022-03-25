Окупанти вже третю добу не пускають гуманітарну допомогу в Маріуполь

Сьогодні з семи узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі: загалом із зон бойових дій евакуювали 3 343 людини. Зокрема, із Маріуполя в Запоріжжя на власному транспорті доїхали 2 717 маріупольців. Про це розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Головні моменти підсумків зібрало hromadske.ua.

Російські загарбники вже третю добу не пускають в оточений Маріуполь гуманітарну колону з допомогою для мешканців та автобусами для евакуації. Проте всі 50 автобусів для евакуації маріупольців, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на в’їзді до міста. Водночас Маріупольська міська рада повідомляє, що в місті все більше людей залишаються без запасів їжі та помирають від голоду.24 березня вдалося домогтися звільнення усіх водіїв та рятівників ДСНС, яких напередодні захопили у Мангуші. Вони вже приєдналися до колони на в’їзді до Бердянська.З міста Пологи Запорізької області вдалося забрати 117 людей, зокрема 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Вже завтра їх направлять на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста доставили гуманітарну допомогу.З Мелітополя евакуацію провести не вдалося. Гуманітарна колона ввечері дісталася до міста і продовжить рух завтра.На Київщині з селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця до Броварів евакуювали 509 людей.Україна надіслала звернення до росії щодо звільнення викрадених представників місцевого самоврядування.

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