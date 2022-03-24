Обстріли Дергачів: двоє людей зазнали поранень

Протягом дня окупанти бомбили житлові райони Дергачів: щонайменше двоє людей отримали осколкові поранення. Загиблих, за попередніми даними, немає.

Пошкоджено газову трубу високого тиску – місто залишилось без газу, постраждали декілька приватних будинків, один зі снарядів упав на територію Дергачівської центральної лікарні. Про це повідомив Дергачівський міський голова В’ячеслав Задоренко.

Також під час виїзду на виклик під обстріл російської артилерії потрапив автомобіль швидкої допомоги.

Агентство Телевидения Новости