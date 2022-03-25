Найбільші пожежі через обстріли були на Салтівці. Дані ДСНС за добу

За добу з 24 по 25 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 63 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.Співробітники Харківського, Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Московському районах Харкова.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Слобідському, Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області.

Співробітниками ДСНС на пожежах було врятовано 4 чоловіка. Найбільше виїздів підрозділів служби порятунку на гасіння пожеж спричинених обстрілами було здійснено у Київському районі — 13, та у Московському районі міста Харкова — 6.

Також протягом доби рятувальники виїздили на гасіння 25 пожеж пов’язаних з горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Було відпрацьовано 42 адреси у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости