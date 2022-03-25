Рідному Харківу з вірою та надією

Харьков

Я не знаю, кому от этого весело,

Но Харьков крошат в кровавое месиво,

Нацисты-рашисты бомбят дни и ночи, —

Завидуют городу нашему очень.

Он хвастался роскошью зданий Сумской

Он был уникальный, один был такой:

Музеи, театры, дворцы, галереи,

Просторные площади, скверы, аллеи,

Богатый, успешный, веселый, родной,

Свободный, бесстрашный, всегда молодой.

Здесь чтили и чтят всегда силу закона,

Живет же у нас полтора миллиона.

Всегда принимал он гостей миллионы—

Студентов, туристов, артистов, ученых.

Здесь много стоит православных церквей,

Есть кирхи, костелы, и каждый еврей,

Желающий встретить великого Бога —

Приедет к нам в Харьков, где есть синагога,

Одна из крупнейших на целой планете,

Буддийская ступа, молельни, мечети —

Здесь есть почитатели разных богов,

Что делят друг с другом и хлеб свой, и кров.

И вдруг иноземцы решили иначе,

Поставили летчикам бое-задачи,

И бомбы прислали, и сотни ракет,

Свести они город решили на нет.

Бомбили дома и больницы бомбили,

Взрывали нам рынки и автомобили,

В мишень превратились трудяга-Рогань,

Основа, Безлюдовка, в раннюю рань

Услышали люди здесь взрывы впервые, —

Враг бил Пятихатки. Как в сороковые,

Расстреливал «скорые» подлый москвин,

Лупил Москалевку до жутких руин,

Найдем обязательно мы офицеров,

Которые били Дворец Пионеров,

Там тыщи детей веселились, играли —

Увы, это здание мы потеряли…

Их много у нас, безвозвратных потерь —

Но город стоит, и живой он теперь.

Разбитые градами в крошку и грязь —

Уже восстановлены свет, вода, связь.

Хоть как ни бомбят город Харьков уроды —

Мусоровозы вывозят отходы,

Назло всем бомбежкам, обстрелам назло

Сорока вовсю себе строит гнездо,

На совесть старается, трудится птица —

А, значит, должно у нее получиться.

Мы — Харькова песни один лишь куплет,

Который пока до конца не допет,

За нами — другие куплеты, я верю,

Отстроим, вернем и восполним потерю,

Рашистов поганых прогоним под зад —

Забудет наш Харьков про бомбы и ад,

И снова музеи, театры, дворцы

Отстроят, отладят, откроют творцы,

Проспекты широкие вновь расцветут,

И будет красиво, и будет уют,

Вернутся студенты, вернутся туристы,

И будет у нас замечательно чисто,

Сороки опять принесут нам птенцов,

Дворец Пионеров обучит юнцов,

Мы с танком английским, что возле музея —

Российский поставим, ничуть не робея,

Пусть дети вылазят на этот трофей,

Им, детям, он явно намного нужней.

Зачистим следы мы от бомб и ракет,

Вернется на улицы вывесок свет,

Но требую я — не прошу, не молю,

Чтоб мысль воплотили мы в жизни мою:

Оставить в руинах один только дом,

Не красить, не мазать пожизненно в нем,

Чтоб в вечности помнили наши потомки, з

Как били по Харькову эти подонки,

Чтоб слезы пролитые, слезы и кровь,

Не проливались тут, в Харькове, вновь.

И даже спустя очень много веков,

Наш Харьков себя защитить был готов,

И помнил, что правда тверда и едина:

Наш Харьков — не сам, с нами — вся Украина!

Олег Перегон, 15.03.2022 р.