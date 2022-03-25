Запущений проект по відбудові “Мрії”

ДП «АНТОНОВ» закликає міжнародну спільноту допомогти відбудувати найбільший у світі літак – Ан-225 “Мрія”, передає DW.

Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 «Мрія». Це сталося на третій день війни на аеродромі «Антонов» у Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більш як 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу.

Для цього пропонують створити спеціальний міжнародний фонд. На своїй Facebook-сторінці підприємство розмістило реквізити для перерахування коштів на відтворення знищеного у війні лайнера.

“Колектив ДП «АНТОНОВ» із рішучістю вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія». Для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а головне – велике бажання та натхнення колективу ДП «АНТОНОВ»,” – заявили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости