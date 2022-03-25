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Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.

Московській олігарх, друг покійного Кернеса виявився агентом ФСБ. Про це повідомляє видання Rolling Stone із посиланням на декілька джерел, включаючи американську розвідку.

За кілька місяців до вторгнення Путіна в Україну олігарх Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.

Так, через посередників Фукс нібито пропонував вуличним злочинцям від 500 до 1500 доларів за графіті свастики в українських містах.

Все це, повідомляє видання, відбувалось за дорученням ФСБ РФ. Таким чином в РФ планували підкріпити свої розповіді про “страшний нацизм в Україні”.

Агентство Телевидения Новости

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