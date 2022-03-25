Окупанти із залпової артилерії розстріляли харківській аеропорт

Харків та Харківщина тримають оборону! По деяких напрямках ЗСУ йдуть в контрнаступ, повідомляє гоова ХОВА Олег Сінєгубов.

▪️За минулу добу від російськийх окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність «Градів», «Урагану» – біля 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова.

Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

Наші захисники дають гідну відсіч: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова.Українці збили 2 ворожі літаки біля Ізюму.

Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, якi стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету.

▪️Окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко досі у полоні російських окупантів. Його викрали з власного будинку 21 березня. Із Офісом Президента, Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук продовжуємо робити все, щоб звільнити голову громади з полону.

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