6 500 гривень у єПідтримці отримали майже півмільона українців

В Україні розпочалися виплати допомоги в розмірі 6 500 гривень за програмою єПідтримка. Її отримали вже понад 500 тисяч українців.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Слід зауважити, що отримати допомогу можуть ті, хто втратив роботу через війну, або ті, хто вимушено покинув свої домівки.

Як отримати 6500 гривень

Авторизуйтеся у “Дії” та оберіть послугу “єПідтримка”;

Натисніть “Отримати допомогу”;Очікуйте зарахування коштів.

Зауважимо, отримати грошову виплату можуть всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Агентство Телевидения Новости