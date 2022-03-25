Битва за Київ: обстріл та контрнаступ

Українські війська зуміли знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.

Про це йдеться у щоденному публічному зведенні висновків розвідки, яке публікує Міноборони Британії.

“Українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва”, – сказано у повідомленні.

Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північний захід від Києва до аеродрому

Зокрема, Збройні сили звільнили Лук’янівку під Києвом, знищ.

“Деякі успіхи є навколо Києва. Ворог відтиснутий далі. По лівому берегу учора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук’янівка. Його повністю звільнили.

Це був такий опорний пункт окупантів. Там було декілька сотень солдатів, танки та техніка. Техніку спалено, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей.

На жаль, знищено лише сорок окупантів , це те, що підтверджено, решті вдалося повтікати, частина у ліси сховалася. Їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити там, де знайдуть”, повідмив глава тероборони Києва Петро Кузик

Ворог намагається відповідати ракетними обстрілами. Так, вночі через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива.

стало влучання снарядів російської артилерії у логістичні склади та нафтобазу у місті Василькові Київської області. Вибухи, які передували пожежі.

Агентство Телевидения Новости