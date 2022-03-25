Більше половини не спрацьовують. США про ракети рф.

Американські високопосадовці заявили про те, що Росія стикається з відмовою до 60% високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну.Про це повідомляє агентство Reuters.

Посилаючись на американську розвідку, троє американських офіційних осіб заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень відмов російських ракет змінюється день у день. Він залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він сягнув 60%.

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