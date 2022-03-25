В Харкові обстріляли лікарню: є загиблі та поранені

Сьогодні близько 7:45 окупанти обстріляли міську поліклініку у Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться.

Внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли, повідомляє поліція Харківської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

«Ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги. Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі «Нової пошти», 6 осіб загинули, 17 – постраждалих», пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости