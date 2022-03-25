Смерть Жириновського: що відомо?

У Росії ймовірно помер 75-річний українофоб, російської ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський, повідомляє hromadske.ua.

Вранці інформацію про смерть Жириновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін, щоправда, невдовзі він видалив своє повідомлення. Майже відразу спікер Держдуми рф В’ячеслав Володін заперечив заяви про смерть.

«Всіх, хто переживає за здоров’я Володимира Вольфовича Жириновського, хочу заспокоїти. Він живий. Стан його справді тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі виборюють його. Він сам великий молодець», – сказав Володін. Він також порадив Пронюшкіну скласти повноваження.

У пресслужбі МОЗ рф запевняють, що стан Жириновського оцінюється як стабільний і лікарі продовжують надавати всю можливу медичну допомогу.

До лікарні Жириновський із ковідом потрапив 2 лютого.

Агентство Телевидения Новости