У Харкові виходжують недоношених немовлят, які потрапили під обстріл

Недоношені немовлята, яких евакуювали з обстріляного міського перинатального центру, отримують кваліфіковану допомогу у Міській дитячій лікарні

Як розповіла завідувачка кафедри педіатрії №2 Харківського національного медичного університету Наталія Матєєва, з обстріляного перинатального центру увечері 14 березня до міської лікарні перевели 12 немовлят. За медичними показаннями двоє новонароджених відразу ж помістили у відділення інтенсивної терапії, трьох – виписали наступного дня, стан решти дітей залишався середньої тяжкості. Нині в медустанові перебуває сім діток, п’ять із яких позбавлені батьківського піклування.

«Всі дітки були розміщені в укритті, але там є всі необхідні умови. У кожного своє ліжечко, є стерилізатори для пляшечок, необхідне харчування, предмети догляду та медикаменти. На наступний день перебування діток ми зробили всі необхідні аналізи, щоб об’єктивно оцінити їх стан, призначили лікування. Наразі одна дитина – у реанімації, її стан стабільно тяжкий», – зазначила Наталія Матєєва.

Вона зазначила що, незважаючи на непрості умови, маленькі пацієнти та їхні матері отримують необхідну медичну допомогу у повному обсязі.

Нагадаємо, що харківський міський перинатальний центр до війни виходжував близько 500 передчасно народжених дітей на рік. У січні 2018 року в закладі було відкрито відділення реанімації новонароджених із низькою та екстремально низькою вагою. Завдяки сучасному обладнанню шведського виробництва та завзятій праці лікарів-неонатологів рівень смертності передчасно народжених дітей у Харкові вдалося скоротити у кілька разів.

Агентство Телевидения Новости