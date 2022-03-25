В Ізюмі завелись колаборанти, ДБР відкрило кримінальну справу.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом державної зради колишнього міського голови міста Ізюм, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього працівника поліції.

Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони «зливають» інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей.

Також встановлено, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення. Тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. Колаборанти також закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками.

Раніше до правоохоронців публічно звернувся начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник, який повідомив, що деталі діяльносі зрадників.

Депутати Анатолій Фомичевський і Юрій Козлов, разом з колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим та екс-мером Олександром Божковим розпочали співпрацю з російськими окупантами.

Вони надають ворогам інформацію про розташування військ ЗСУ, доносять інформацію про місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців ТрО та членів їхніх сімей.

Збирають персональні дані людей, які залишилися в місті, під видом видачі «гуманітарної допомоги». Також вони свідомо дезінформують ізюмчан, які знаходяться в місті без жодних засобів зв’язку, про те, що, начебто, державна і міська влада здала Київ, Харків та Ізюм і закликають всіх хто знаходиться в блокадному місті співпрацювати з російськими окупантами.

Дії Анатолія Фомичевського, Юрія Козлова, Владислава Соколова та Олександра Божкова без сумніву є державною зрадою і ці зрадники понесуть відповідальність за свої дії згідно з законами воєнного часу.

Тому я звертаюся до представників правоохоронних органів з офіційною заявою про скоєння організованою групою осіб в Ізюмі злочину передбаченого ст. 111-1 Кримінального Кодексу України.

В цей важкий час для нашої країни і нашої громади, коли ізюмчани мужньо протистоять російським окупантам в повній ізоляції і блокаді, ми не можемо допустити, щоб зграя місцевих колаборантів завадила нашому спротиву ворогу. Тому всі вони Фомичевський Анатолій,Козлов Юрій,Соколов Владислав,Божков Олександр будуть якнайскоріше покарані, написав в фейсбці Стрельник

Депутат Фомичевський у свій час був представником від комуністичної партії та ОПЗЖ, наразі є безпартійним. Екс-ер Олександр Божков є колишнім регіоналом, а ось ще один депутат Юрій Козлов очолював осередок “Стоп корупція” та воював з тепершньою владо міста.

Агентство Телевидения Новости