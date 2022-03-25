Біля Харкова прикордонники виявили шпигунів із «духовенства»

У Харкові прикордонники на виїзді з міста зупинила автомобіль з трьома чоловіками. Під час перевірки документів з’ясувалося, що пасажири – представники православної церкви московського патріархату, один з яких народився у Бєлгородській області росії. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

Проповідники «русского мира» почали пояснювати своє пересування начебто необхідністю доставки хліба, але не розповіли, звідки в них російські платіжні картки.

З’ясовувати усі обставини діяльності «духовенства» тепер будуть співробітники правоохоронних органів України.

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