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Під Харковом ЗСУ знищили російський вертоліт та групу розвідників, озброєних спецтехнікою

Під Харковом ЗСУ знищили російський вертоліт та групу розвідників, озброєних спецтехнікою

Сьогодні під Харковом 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, озброєних спецобладнанням – стаціонарним радіоелектронним комплексом, за допомогою якого окупанти «глушили» зв’язок бійців ЗСУ, електроніку, роботу українських систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Разом із ворожим комплексом було знищено близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Бійці цієї ж 92-ї бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих днр/лнр.

Також у Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт противника, який стояв просто на землі.

Агентство Телевидения Новости

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