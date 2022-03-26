Зведення Генштабу ЗСУ станом на 20:00 25 березня

Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.

Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються).

Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.

Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90% населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Слобожанському напрямку, в районі міста Суми, основні зусилля зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів; в районі міста Харків продовжує спроби блокування наших підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії, наносить ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки.На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.На Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив. Залучення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь до агресії проти України залишається ймовірною.На Поліському напрямку ворог продовжував здійснювати вогневий вплив на підрозділи наших військ в окремих районах.На Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжував укріплення своїх позицій та вогневий вплив на окремі підрозділи Збройних Сил України.На Південнобузькому напрямку вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

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