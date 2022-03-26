Майже чотири десятка не розірваних снарядів, та очерет, який горить та додає роботи. Зведення ДСНС

За добу з 25 по 26 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 59 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.Співробітники Харківського, Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Основ’янському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському та Ізюмському районах області.

Найбільше виїздів підрозділів служби порятунку на гасіння пожеж спричинених обстрілами було здійснено у Київському районі — 4, та у Московському районі міста Харкова — 3.

Також протягом доби рятувальники виїздили на гасіння 25 пожеж пов’язаних з горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах, загальна площа пожеж склала 35,8 Га.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 39 адрес у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости