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Прем’єр-міністр Польщі оприлюднив план порятунку України

Прем’єр-міністр Польщі оприлюднив план порятунку України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оприлюднив план із 10 пунктів, які, на думку польської влади, має виконати Європа для порятунку України від російської агресії.

План опублікований у виданні Politico, і, як стверджує Моравецький, це спільне звернення Польщі, Чехії й Словенії.

До нього входять такі пункти:

відключення від системи SWIFT усіх російських банківполітика надання притулку російським солдатам, які відмовилися воювати в Україніповна зупинка російської пропаганди у Європіблокування російських кораблів у європейських портахзакриття автомобільного переміщення з і до Росіїзапровадження санкцій щодо бізнес-оточення російських олігархівприпинення видачі європейських віз для всіх росіян, щоб вони відчули наслідки цієї війни і «повернулися спиною до Путіна»запровадження санкцій проти всіх членів владної партії «Єдина Росія»заборона на експорт до Росії будь-яких технологій, які можуть бути використані у воєнних ціляхвиключення Росії із усіх міжнародних організацій.

Агентство Телевидения Новости

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