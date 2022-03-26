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Київ вже не ціль, головне схід. США про пріоритети Кремля

Київ вже не ціль, головне схід. США про пріоритети Кремля

У США вважають, що росія змінила пріоритети й тепер націлена на захоплення Донбассу а не Києва. Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США.

Зазначається, що таким чином росія хоче створити важелі впливу на переговорах з Україною і відрізати українські сили на сході від решти.

Чиновник сказав, що США спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

«Вони, безумовно, зробили це пріоритетним у своєму списку», — додав він.

Водночас голова обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомляв, що всі ключові міста на Донбасі контролює ВСУ.

Агентство Телевидения Новости

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