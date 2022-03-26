Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 189

Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках

Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках, повыдомляє УП з посиланням на російські пропагандиські видання.

За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.

А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 