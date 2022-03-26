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Харківські газовики двічі потрапили під обстріли під час ремонту газопроводу (відео)

Харківські газовики двічі потрапили під обстріли під час ремонту газопроводу (відео)

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА. Снаряд потрапив у газогін в районі ТЦ “Брабашова”, високий вогонь біло видно з разних районів міста, без газу залиилось декілька микрорайонів, декі досі.

Спеціалісти АТ «Харківгаз» та АТ «Харківміськгаз» двічі потрапили під обстріли під час ремонту газопроводу в одному з передмість Харкова. Фахівці обох компаній проводили відновлення мережі, що забезпечує газом майже 10 тис. домоволодінь і яку було пошкоджено під час бомбардування ворогом.

“Не зважаючи на ризик та складнощі робити, спільними зусиллями вдалось завершити ремонт і розпочати пуск газу у будинки. Жоден працівник газових компаній не постраждав”, – повідомили в Департаменті.

В іншому населеному пункті газовики завершили ремонт газопроводу низького тиску і відновили газопостачання для 770 родин. 

Ремонтно-відновлювальні роботи на газогонах у Харкові та області тривають.

Агентство Телевидения Новости

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