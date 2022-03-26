КТО РЕАЛЬНО В РФ МОЖЕТ СВЕРГНУТЬ ПУТИНА?

Политический расклад в России по силам изменить отнюдь не олигархам, а другим силам. Такого мнения придерживается российский политолог Андрей Пионтковский.

По его мнению, рассчитывать на олигархов в данном вопросе не следует, поскольку «это абсолютно беспомощные люди». «Некоторые их них сейчас бегут, остальные мечутся», – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня признаков переворота в РФ не просматривается. Между тем предпосылкой для него является любое военное поражение.

«Поэтому те первые контруспехи, которые мы видим от украинской армии в последние дни, конечно, усиливают количество вопросов, которые военные в Москве задают друг другу, а те, которые могут это сделать, конечно, задают главнокомандующему. Ведь нам хорошо известно, что военное командование генштаба было против полномасштабного вторжения. Поэтому аргумент военных «мы же вас предупреждали» может звучать все более убедительно. С каждым новым успехом украинской армии возможность такого выступления возрастает. Внутренние перемены в российской верхушке могут совершить только военные», – считает Пионтковский.

Й вони будуть незабором, вважають вже західні експерти.

Рішення путіна про вторгнення називають політичним божевіллям. Україна вистоє у цій війні та зможе перемогти. Російські війська будуть змушені бігти на батьківщину з ганьбою, намагаючись вціліти. Така думка прозвучала від шведсько-американського економіста і дипломата Андерса Ослунда.Зазначимо, що Ослунд є міжнародно визнаним експертом з питань національних економік України, Росії та країн колишнього Радянського Союзу. Він неодноразово давав дуже правдиві прогнози щодо розвитку ситуації у східноєвропейському регіоні.

Наразі ж експерт упевнений, що перемога у нинішній війні залишиться за Україною. При цьому тривалість бойових дій не буде довгою — на думку Ослунда, найімовірніше бойові дії триватимуть ще один місяць.

“Я думаю, деморалізовані росіяни втечуть додому або за кордон”, – зазначив економіст.Плани кривавого диктатора володимира путіна щодо вторгнення в Україну Ослунд вважає політичним безумством. Водночас він припускає, що російському лідеру навряд чи вдасться пережити свою поразку.

Агентство Телевидения Новости