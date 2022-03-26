Запеклі бої за Ізюм точаться через те, що це ключі від Донбасу.

Окупанти не змінили свою тактику щодо агресивних дій в Україні. Вони так само, як і на початку повномасштабної війни, сконцентровані зокрема на Ізюмі. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, ще в перші дні повномасштабної війни активно говорили про те, що одна із тактик Росії:

захоплення Харкова і Ізюма з однієї сторони;з іншої – з Херсона чи то взяти, чи обійти Миколаїв і спробувати неймовірно широким фронтом оточити наше угрупування на Сході.

Чому ідуть такі величезні бої за Ізюм? Тому що це початок дороги на Слов’янськ,– пояснив Денисенко.

За його словами, недаремно на днях навіть змінили одного з керівників танкової російської армії, яка відповідала за цей напрямок.

Агентство Телевидения Новости