Цифрова блокада Росії: Федоров розповів про нові досягнення
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував технологічним компаніям за свідомі рішення.
Він розповів про нову цифрову блокаду Росії, яка наближає перемогу нашої країни. Адже Федеров переконаний, що зокрема і цифрова блокада змусить росіян вийти на протести.
Мінцифри впродовж останнього часу активно займається цим питанням та закликають компанії покидати ринок країни-агресорки, а разом з ними – IT-фахівці.
Хто долучився до цифрової блокади
Гіганти Apple і Google розірвали зв’язки з російськими платіжними картками “Мир”. Apple вилучає картки “Мир” як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Водночас Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки “Мир” у Google Pay в Росії.Terrasoft назавжди йде з ринків Росії та Білорусі. Окрім цього, компанія вже інвестувала в підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.Російський інтернет-холдинг VK залишився без доступу до серверів Microsoft. Компанія закрила доступ, через що в роботі поштового сервісу Mail.ru з’явились проблеми. Користувачі уже не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів.Російський кіберспортивний клуб Team Spirit (чемпіони світу з Dota 2) переїжджає з Москви в Белград. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури в Москві.Сервіс Spotify повністю припинив свою діяльність в Росії. Раніше він лише призупиняв продаж підписки Premium в країні-агресорці у зв’язку із виходом з країни Visa і Mastercard. Тепер же Spotify покинув ринок.OLX Group виходить із Росії.Застосунки “ВТБ Онлайн”, “Промсвязьбанк”, “ФК Открытие” и “Новикомбанк” відтепер недоступні для завантаження в Play Market. Проте у випадку, якщо застосунок був завантажений раніше, то він працює без змін.
Компанія Schlumberger, яка займається розробкою технологічних і цифрових рішень для енергетичної сфери, теж призупинила нові інвестиції в Росію.
Раніше Федоров пояснював, що головна задача цифрової блокади – пробудити активних людей у Росії. Вони або покинуть країну через неможливість заробляти у ній гроші, або вийдуть на протест. Або ж просто висловлять свою думку про те, що насправді робить країна-агресорка в Україні.